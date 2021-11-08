"طباعة وتغليف" تتحول إلى الخسائر بـ17.7 مليون ريال بالربع الثالث

تحولت الشركة السعودية للطباعة والتغليف "طباعة وتغليف" إلى الخسائر في الربع الثالث من العام الجاري، بقيمة نحو 17.75 مليون ريال، مقابل صافي ربح نحو 1.82 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

وعلى أساس ربعي، ارتفعت خسائر الشركة بنسبة 15.6% في الربع الثالث من 2021، مقابل خسائرها البالغة نحو 15.35 مليون ريال في الربع الثاني من 2021.

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وقالت الشركة السعودية للطباعة والتغليف في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن السبب الرئيسي في ارتفاع صافي الخسارة خلال الربع الثالث من 2021، على أساس سنوي، يعود إلى الانخفاض في إجمالي الربح الناتج عن الارتفاع في تكلفة مواد الخام.

وتعمقت خسائر "طباعة وتغليف" بنسبة 302.6% في التسعة أشهر الأولى من 2021، إلى 46.66 مليون ريال، مقابل خسائر نحو 11.59 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2020.

وبلغت الخسائر المتراكمة للشركة بنهاية التسعة أشهر الأولى من العام الجاري نحو 52.8 مليون ريال تمثل نسبة 8.8% من رأس المال البالغ 600 مليون ريال.