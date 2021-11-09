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أرباح أدنوك للتوزيع تتراجع 21% بالربع الثالث إلى 529 مليون درهم

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سوق أبوظبي

أرباح أدنوك للتوزيع تتراجع 21% بالربع الثالث إلى 529 مليون درهم

أرباح التسعة أشهر ارتفعت بنسبة 6.3% لتصل إلى 1.68 مليار درهم

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة أدنوك للتوزيع، اليوم الثلاثاء عن نتائج أعمالها خلال الربع الثالث من العام الجاري، محققة تراجعا في صافي الربح بنسبة 21%.

وأظهرت بيانات الشركة، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، أن صافي الربح بلغ 529 مليون درهم في الربع الثالث من العام الجاري، مقابل 671 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي.

جاء ذلك رغم ارتفاع الإيرادات بنسبة 33.9% لتصل إلى 5.398 مليار درهم بالربع الثالث، مقابل 4 مليارات درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي.

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وخلال التسعة أشهر، ارتفعت أرباح الشركة بنسبة 6.3% لتصل إلى 1.68 مليار درهم، مقابل 1.58 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت الإيرادات خلال تلك الفترة بنسبة 22.6% لتصل إلى 14.7 مليار درهم، مقابل 11.986 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وسجلت الشركة تزايداً في كميات الوقود المباعة في محطاتها في إمارة دبي، حيث تشغّل الشركة الآن 31 محطة خدمة في الإمارة.

وتدير أدنوك للتوزيع 459 محطة خدمة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، وذلك كما في 30 سبتمبر 2021.

وشهد قطاع مبيعات التجزئة غير المرتبطة بالوقود تحسناً مطرداً، حيث ارتفع إجمالي الربح بنسبة 3% في الربع الثالث من عام 2021، مقارنة بنفس الفترة من عام 2020، وساعد على ذلك برنامج تجديد متاجر التجزئة إلى جانب إطلاق الحملات الترويجية الجاذبة عبر برنامج "مكافآت أدنوك".

وحصلت الشركة على شهادة عدم ممانعة من الهيئة العامة للمنافسة في المملكة العربية السعودية للاستحواذ على 35 محطة خدمة في السعودية.

وواصلت الشركة توسعها في المملكة بإضافة 10 محطات خدمة جديدة كما في 8 نوفمبر 2021، والتخطيط لافتتاح إجمالي 40-45 محطة خدمة خلال عام 2021.

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