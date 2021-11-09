أرباح "السعودية للأبحاث والإعلام" تقفز 168% في الربع الثالث 

أظهرت النتائج المالية الأولية للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام، ارتفاع صافي أرباح الربع الثالث من عام 2021 بنسبة 167.84% إلى 204.9 مليون ريال، مقابل أرباح 76.5 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وعلى أساس فصلي، ارتفعت أرباح الشركة بنسبة 52.2% في الربع الثالث، قياسا على أرباح 134.6 مليون ريال في الربع الثاني من 2020.

مادة اعلانية

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن السبب الرئيس لارتفاع صافي أرباح الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع الربح الإجمالي وذلك بصفة رئيسية نتيجة ارتفاع الإيرادات بنسبة 41%.

وبلغ إجمالي الإيرادات خلال الربع الحالي 813.9 مليون ريال مقابل 577.1 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق.

وذكرت الشركة أن التكاليف المباشرة للربع الحالي ارتفعت مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بصفة رئيسية نتيجة تكاليف تشغيل بعض المشاريع تماشياً مع الاستراتيجية المعلنة.

وعلى صعيد نتائج فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2021، ارتفعت أرباح الشركة إلى 431 مليون ريال، مقابل 216.5 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق، بنمو 75.3%.

وبلغ إجمالي الإيرادات خلال فترة التسعة أشهر نحو 2.11 مليار ريال، مقابل 1.628 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق، بارتفاع 29.8%.