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خسائر "أمانة للتأمين" الفصلية تنخفض 18% إلى 25.1 مليون ريال

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أمانة للتأمين
أمانة للتأمين
سوق السعودية

خسائر "أمانة للتأمين" الفصلية تنخفض 18% إلى 25.1 مليون ريال

بسبب تحسن صافي نتائج الاكتتاب

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة أمانة للتأمين التعاوني، عن انخفاض خسائر الربع الثالث من العام 2021 بنسبة 18.1% إلى 25.1 مليون ريال قبل الزكاة، مقابل 30.67 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وعلى أساس فصلي، انخفضت خسائر الشركة بنسبة 36.6% في الربع الثالث، مقابل 39.59 مليون ريال في الربع الثاني من العام الحالي.

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن سبب انخفاض الأرباح يعود إلى تحسن صافي نتائج الاكتتاب بمبلغ 10.1 مليون ريال أو ما يعادل 50.28% على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي.

وخلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، ارتفعت الخسائر قبل الزكاة إلى 88 مليون ريال، مقابل 23.5 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2020 بزيادة 274.5%.

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