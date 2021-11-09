خسائر "عذيب للاتصالات" الفصلية تتراجع 19.6% إلى 9.7 مليون ريال

تراجعت خسائر شركة اتحاد عذيب للاتصالات "عذيب للاتصالات" بنسبة 19.6% في الربع الثاني من السنة المالية للشركة، إلى 9.67 مليون ريال، مقابل خسائر نحو 12.03 مليون ريال في الربع المماثلة من السنة المالية السابقة.

وانخفضت خسائر "عذيب للاتصالات" بنسبة 20.15% في الربع الثاني من السنة المالية للشركة، مقابل خسائر نحو 12.11 مليون ريال في الربع الأول من السنة المالية للشركة.

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وقالت "عذيب للاتصالات" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن انخفاض صافي الخسارة في الربع الثاني على أساس سنوي، يعود إلى ارتفاع الإيرادات والإيرادات الأخرى وانخفاض مصاريف الاستهلاك والإطفاء، وذلك على الرغم من ارتفاع في تكلفة الخدمات ومصاريف البيع والتسويق وخسائر انخفاض القيمة في الذمم المدينة التجارية والمصروفات العمومية والادارية والمصاريف التمويلية.



وتراجعت خسائر "عذيب للاتصالات" بنسبة 10.3% في النصف الأول من السنة المالية للشركة إلى 21.79 مليون ريال، مقابل خسائر نحو 24.3 مليون ريال في الفترة المماثلة من السنة المالية للشركة.

وسجلت الشركة خسائر متراكمة نحو 138.58 مليون ريال بنهاية سبتمبر 2021، تعادل نسبة 60.64% من رأسمالها البالغ 228.5 مليون ريال.

تبدأ السنة المالية للشركة مطلع أبريل من كل عام، وتنتهي آخر مارس من العام التالي.