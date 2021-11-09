"أبوظبي للاستثمار" ينضم لتحالف للاستحواذ على "مكافي" بـ 12 مليار دولار

انضم جهاز أبوظبي للاستثمار ADIA عن طريق شركة مملوكة له بالكامل إلى مجموعة شركات استثمارية بينها أدفنت إنترناشيونال وبيرميرا أدفايزرز للاستحواذ على كامل شركة "مكافي" مقابل 12 مليار دولار على أساس قيمة أسهمها.

وستدفع الشركات 26 دولارا نقدا لكل سهم من الأسهم العادية لشركة مكافي، ما يمثل علاوة تزيد على 22.6 في المئة عن سعر إغلاق سهم مكافي في 4 نوفمبر.

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ومن المتوقع إتمام الصفقة في النصف الأول من عام 2022.