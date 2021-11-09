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"الحمادي" تكمل الاستحواذ على 35% من "سدير للأدوية" بـ118 مليون ريال

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الحمادي للتنمية والاستثمار
الحمادي للتنمية والاستثمار
سوق السعودية

"الحمادي" تكمل الاستحواذ على 35% من "سدير للأدوية" بـ118 مليون ريال

المالك والمطور لمجمع سدير للصناعات الدوائية المتخصصة

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة الحمادي للتنمية والاستثمار، اليوم الثلاثاء، عن إتمام كافة الشروط المسبقة لعملية الاستحواذ على شركة سدير للأدوية.

وقالت "الحمادي" في بيان على "تداول السعودية"، إنها حصلت على كافة الموافقات المطلوبة من جهات الاختصاص واستكمال كافة الإجراءات النظامية والمتفق عليها لنقل ملكية الحصص المبيعة في شركة سدير للأدوية وإفراغها باسم شركة الحمادي للتنمية والاستثمار بما في ذلك خطاب عدم الممانعة من الهيئة العامة للمنافسة وتعديل عقد تأسيس شركة سدير للأدوية لنقل الملكية.

وأوضحت أنها اشترت كامل حصص مؤسسة الخليج للاستثمار "GIC" والتي تمثل نسبة 35% من شركة سدير للأدوية المالك والمطور لمجمع سدير للصناعات الدوائية المتخصصة، وذلك بقيمة 118.125 مليون ريال.

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وأشارت إلى أن الصفقة تمول ذاتياً، وتتماشى مع خطط النمو المستقبلية للشركة من خلال توطين صناعة الأدوية المتخصصة.

وحققت الشركة محل الصفقة أرباحاً صافية بلغت 23 مليون ريال في 2020، و10 ملايين ريال في 2019، وبدأت تشغيلها التجريبي في 2018.

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