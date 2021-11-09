.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

"بي سي آي" تلغي الاستحواذ على 49% من "يونيون كلورين"

  • الخط
شركة الصناعات الكيميائية الأساسية
شركة الصناعات الكيميائية الأساسية
سوق السعودية

"بي سي آي" تلغي الاستحواذ على 49% من "يونيون كلورين"

لعدم التوافق مع الأطراف المعنية ودون أي التزام على أي منهم

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت شركة الصناعات الكيميائية الأساسية "بي سي آي" عن إنتهاء مدة خطاب النوايا غير ملزم مع الشركات المالكة لشركة يونيون كلورين للاستحواذ على 49% من ملكية تلك الشركة دون التوصل لاتفاق لإنجاز الصفقة.

وقالت "الكيميائية الأساسية" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن ذلك لعدم التوافق مع الأطراف المعنية ودون أي التزام على أي منهم.

وشركة يونيون كلورين هي شركة مصنعة للكلور والقلويات مقرها الإمارات العربية المتحدة - أبو ظبي.

بنك البلاد يرفع رأسماله 33.3% عبر توزيع أسهم مجانية أسواق المال سوق السعودية بنك البلاد يرفع رأسماله 33.3% عبر توزيع أسهم مجانية

وكانت "بي سي آي" قد وقعت خطاب النوايا مع الشركات المالكة لشركة يونيون كلورين وهما شركات عمان كلورين، وشركة هورايزون إنرجي، وشركة إم إس يونيون كلورين والشركة العمانية للتنمية الصناعية.

وكانت تهدف من الصفقة إلى تنويع قاعدة منتجات وأسواق شركة الصناعات الكيميائية الأساسية من خلال إضافة دولة الإمارات العربية المتحدة كسوق إنتاج، والوصول إلى قاعدة تصدير واسعة والخاصة بشركة يونيون كلورين.

وكذلك زيادة انتاجية المنتجات الأساسية لشركة الصناعات الكيميائية الأساسية مثل الصودا الكاوية وحمض الهيدروكلوريك، وكذلك إضافة منتج جديد "كلوريد الكالسيوم" إلى محفظة شركة الصناعات الكيميائية الأساسية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
شاهد اعتقال سعودي قتل زوجته بأسيد الغيرة في إندونيسيا شاهد اعتقال سعودي قتل زوجته بأسيد الغيرة في إندونيسيا
لإبطاء شيخوخة المرأة.. هذه أفضل الأطعمة بعد سن الـ50 لإبطاء شيخوخة المرأة.. هذه أفضل الأطعمة بعد سن الـ50
الأكثر قراءة
دراسة تكشف عن أول وأسرع ما يجذب المرأة في الرجل دراسة تكشف عن أول وأسرع ما يجذب المرأة في الرجل
أشهر محاربة سرطان بمصر يهزمها المرض.. وتدوينة وداع أخيرة أشهر محاربة سرطان بمصر يهزمها المرض.. وتدوينة وداع أخيرة
وفاة المذيعة المصرية أسماء مصطفى.. وزوجها: كسرتِ ظهري وفاة المذيعة المصرية أسماء مصطفى.. وزوجها: كسرتِ ظهري
 8 أمور تدمّر أجسامنا دون أن ندري.. احذرها!  8 أمور تدمّر أجسامنا دون أن ندري.. احذرها!
إندونيسيا.. القبض على سعودي متهم بقتل زوجته بمادة حارقة إندونيسيا.. القبض على سعودي متهم بقتل زوجته بمادة حارقة
سقط عليه السقف وقتله.. سيول الإسكندرية لا ترحم سقط عليه السقف وقتله.. سيول الإسكندرية لا ترحم
قبل أن تذهب
مسؤول بلجنة الموت الإيرانية ينتظر العقاب.. فهل يحاسب رئيسي؟
مسؤول بلجنة الموت الإيرانية ينتظر العقاب.. فهل يحاسب رئيسي؟
اكتشف المزيد