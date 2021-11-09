"بي سي آي" تلغي الاستحواذ على 49% من "يونيون كلورين"

أعلنت شركة الصناعات الكيميائية الأساسية "بي سي آي" عن إنتهاء مدة خطاب النوايا غير ملزم مع الشركات المالكة لشركة يونيون كلورين للاستحواذ على 49% من ملكية تلك الشركة دون التوصل لاتفاق لإنجاز الصفقة.

وقالت "الكيميائية الأساسية" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن ذلك لعدم التوافق مع الأطراف المعنية ودون أي التزام على أي منهم.

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وشركة يونيون كلورين هي شركة مصنعة للكلور والقلويات مقرها الإمارات العربية المتحدة - أبو ظبي.

وكانت "بي سي آي" قد وقعت خطاب النوايا مع الشركات المالكة لشركة يونيون كلورين وهما شركات عمان كلورين، وشركة هورايزون إنرجي، وشركة إم إس يونيون كلورين والشركة العمانية للتنمية الصناعية.

وكانت تهدف من الصفقة إلى تنويع قاعدة منتجات وأسواق شركة الصناعات الكيميائية الأساسية من خلال إضافة دولة الإمارات العربية المتحدة كسوق إنتاج، والوصول إلى قاعدة تصدير واسعة والخاصة بشركة يونيون كلورين.

وكذلك زيادة انتاجية المنتجات الأساسية لشركة الصناعات الكيميائية الأساسية مثل الصودا الكاوية وحمض الهيدروكلوريك، وكذلك إضافة منتج جديد "كلوريد الكالسيوم" إلى محفظة شركة الصناعات الكيميائية الأساسية.