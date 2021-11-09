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"سلامة للتأمين" تتحول لخسائر بـ38 مليون ريال في الربع الثالث

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سوق السعودية

"سلامة للتأمين" تتحول لخسائر بـ38 مليون ريال في الربع الثالث

سجلت الشركة خسائر متراكمة نحو 87.05 مليون ريال

دبي - العربية.نت

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أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة سلامة للتأمين التعاوني "سلامة للتأمين" تحولها للخسارة بنحو 38.09 مليون ريال في الربع الثالث من العام الجاري، مقابل صافي ربح قبل الزكاة 3.18 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

وكانت الشركة قد حققت صافي أرباح قبل الزكاة بقيمة 80 مليون ريال في الربع الثاني من 2021.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن سبب صافي الخسارة للربع الثالث من العام الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع صافي المطالبات المتكبدة بنسبة 61% مقارنة مع الزيادة في صافي الأقساط المكتسبة بنسبة 15%، وانخفاض في إيرادات الاكتتاب الأخرى بنسبة 92% وانخفاض في صافي ربح استثمارات حملة الوثائق بنسبة 76%.

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وتحولت الشركة إلى الخسارة بنحو 35.34 مليون ريال في التسعة أشهر الأولى من 2021، مقارنة بصافي ربح نحو 9.6 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2020.

وسجلت الشركة خسائر متراكمة نحو 87.05 مليون ريال بنهاية سبتمبر 2021، تعادل نسبة 34.8% من رأس المال البالغ 250 مليون ريال.

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