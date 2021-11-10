أرباح أدنوك للحفر تنمو 49% بالربع الثالث إلى 178.4 مليون دولار 

أعلنت شركة أدنوك للحفر، اليوم الأربعاء، عن نتائجها المالية للربع الثالث من العام المالي الجاري، محققة نموا في الأرباح بنسبة 49.3%.

وأظهرت القوائم المالية للشركة وصول الأرباح خلال تلك الفترة إلى 178.4 مليون دولار، مقابل 119.468 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

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وبلغت إيرادات الشركة 570.861 مليون دولار، مقابل 515.225 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وخلال التسعة أشهر، نمت أرباح الشركة إلى 459.996 مليون دولار، مقابل 421.999 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 9%.

ووصلت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى 1.69 مليار دولار، مقابل 1.517 مليون دولال خلال نفس الفترة من العام الماضي.