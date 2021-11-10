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أرباح "أسواق العثيم" الفصلية تتراجع 26% إلى 45 مليون ريال

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أسواق عبدالله العثيم
أسواق عبدالله العثيم
سوق السعودية

أرباح "أسواق العثيم" الفصلية تتراجع 26% إلى 45 مليون ريال

مقابل 60.7 مليون ريال في الربع الثالث من 2020

دبي - العربية.نت

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أظهرت البيانات الأولية لشركة أسواق عبدالله العثيم، انخفاض صافي الأرباح بنسبة 26.07% في الربع الثالث من عام 2021، إلى 44.9 مليون ريال مقابل 60.7 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وعلى أساس ربعي، انخفضت أرباح الشركة في الربع الثالث بنسبة 6.4%، مقارنة مع أرباح بقيمة 47.93 مليون ريال في الربع الثاني من 2020.

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن المبيعات بدأت في الربع الحالي بالعودة إلى المستويات الاعتيادية وسجلت نموا بنسبة 10.15% على أساس سنوي بدعم مبيعات الفروع القائمة والجديدة.

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وأشارت إلى أن الربع الثالث من العام السابق شهد انخفاضاً ملموساً في المبيعات بعد رفع ضريبة القيمة المضافة إلى 15%.

وشهد هامش الربح تراجعاً بسبب زيادة العروض الترويجية وتغير سلوك المستهلكين بالتركيز على الأصناف المخفضة.

وارتفعت المصاريف الإدارية نتيجة تسجيل أتعاب استشارية خاصة بعملية الاستحواذ على شركة المطاحن الرابعة وتعزيز الكادر في الوظائف القيادية، بينما كان هناك استفادة من المبادرات الحكومية في الربع الثالث من العام السابق.

وتابعت الشركة: "بدأ النشاط العقاري بالتعافي بعد أن شهد انخفاضاً في الربع المماثل من العام السابق. كما تحسن أداء الشركات التابعة والزميلة حيث كانت متأثرة بالإجراءات الاحترازية في الربع المماثل من العام السابق".

وفي التسعة أشهر الأولى من العام 2021، انخفضت أرباح الشركة بنسبة 47.3% إلى 150.48 مليون ريال، قياسا على 285.5 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2020.

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