أرباح طاقة الإماراتية تقفز 72.6% بالربع الثالث إلى 1.4 مليار درهم

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة"، اليوم الأربعاء، عن نتائج أعمالها خلال الربع الثالث من العام الجاري، محققة نموا في صافي الربح بنسبة 72.6%.

وأظهرت القوائم المالية للشركة وصول صافي الربح خلال تلك الفترة إلى 1.365 مليار درهم مقابل 791 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي.

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ونمت إيرادات الشركة كذلك بنسبة 11.3% لتصل إلى 12.077 مليار درهم، مقابل 10.8 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وخلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، حققت الشركة نموا في صافي الربح بنسبة 86.5% لتصل إلى 4.294 مليار درهم، مقابل 2.3 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وخلال تلك الفترة زادت إيرادات الشركة إلى 34.268 مليار درهم، مقابل 13.671 مليار درهم بنسبة نمو 150.7%.

بلغت قيمة الإنفاق الرأسمالي 3.4 مليار درهم، بزيادة قدرها 25% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي نتيجة للإنفاق على أعمال النقل والتوزيع، قطاع الأعمال الأكبر في "طاقة".

سجلت الشركة مستويات قوية من التدفقات النقديّة الحرة التي بلغت قيمتها 11.4 مليار درهم، مما عزز التحسن في السيولة النقدية، وذلك بعد السداد الكامل للتسهيلات الائتمانية للشركة خلال النصف الأول من العام.

بلغ إجمالي الدين 68.3 مليار درهم، منخفضًا من مستوى 76.0 مليار درهم في نهاية عام 2020، مما أدى إلى تحسين إضاقي في مقاييس الائتمان للمجموعة.