ارتفاع أرباح "سي أي كابيتال" لـ 241 مليون جنيه بالربع الثالث

أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، عن التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 268.9% على أساس سنوي.

أوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، الأربعاء، أنها سجلت صافي ربح بلغ 1.22 مليار جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 330.77 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

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ارتفعت أرباح أصحاب حقوق ملكية الشركة الأم خلال الفترة إلى 412.31 مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 287.39 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ارتفعت الأرباح المجمعة للربع الثالث من عام 2021، حيث بلغ صافي الربح بعد الضرائب وحقوق الأقلية 241 مليون جنيه بارتفاع 122% مقارنة بالعام السابق.

كما ارتفعت حصة الحقوق غير المسيطرة في الأرباح إلى 810.43 مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 43.38 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، لتسجل 1.727 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 1.519 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وبشأن القوائم المستقلة، فقد ارتفعت أرباح الشركة لتسجل 265.46 مليون جنيه بنهاية سبتمبر 2021، مقابل أرباح بقيمة 191.75 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2020.

وحققت شركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، عن النصف الأول من العام الجاري، صافي ربح بلغ 977.94 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو الماضي، مقابل أرباح بلغت 205.38 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفع صافي ربح سي أي كابيتال خلال الربع الثاني من 2021 ليصل إلى 974.55 مليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 103.52 مليون جنيه خلال نفس الربع من العام الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري لتسجل 1.98 مليار جنيه بنهاية يونيو، مقابل 1.03 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.