بلومبرغ: بلاك روك وبروكفيلد وEIG تقدم عطاءات نهائية لأنابيب غاز أرامكو

قدمت شركة بلاك روك وبروكفيلد، وإي أي جي عطاءات نهائية لشراء حصة في شبكة خطوط أنابيب الغاز الطبيعي التابعة لأرامكو السعودية والتي يمكن أن تحصد أكثر من 15 مليار دولار، بحسب مصادر بلومبرغ.

وقدم المشغل الإيطالي للبنية التحتية للطاقة، سنام، وصندوق طريق الحرير الصيني وشركة حصانة للاستثمار المملوكة للحكومة السعودية عروضا، بحسب المصادر.

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ومن المتوقع أن تعلن أرامكو عن نتائج العروض في وقت لاحق هذا الشهر.

وقبل شهرين، قالت مصادر إن مقابل عملية البيع قد يشمل أسهما بقيمة 3.5 مليار دولار، الباقي سيتم تمويله بقروض من البنوك، في الوقت الذي قال فيه مصدر آخر إن الصفقة قد تصل إلى 20 مليار دولار.

وتعمل أرامكو مع كل من جي بي مورغان وغولدمان ساكس من أجل التواصل مع المشترين المحتملين، وفقا لما قالته المصادر.