خسائر "سيرا القابضة" تنخفض 60% في الربع الثالث إلى 72 مليون ريال

أظهرت البيانات الأولية لمجموعة سيرا القابضة، انخفاض صافي خسارة الربع الثالث من العام 2021 بنسبة 60% إلى 72 مليون ريال، مقابل خسارة بقيمة 180 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وعلى أساس ربعي، انخفضت خسائر المجموعة في الربع الثالث بنسبة 26.5%، مقارنة مع خسارة بقيمة 98 مليون ريال في الربع الثاني من 2021.

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وفي التسعة أشهر الأولى من العام 2021، تحولت الشركة لتسجيل خسائر بقيمة 302 مليون ريال، قياسا على أرباح 753 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2020.

وقالت المجموعة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن الحجم الإجمالي لحجوزات المجموعة شهد زيادة كبيرة مقارنة بالربع الثالث من عام 2020، بنسبة 112% للربع الثالث من عام 2021 إلى 1.4 مليار ريال مقابل 669 مليون ريال سعودي في الربع الثالث 2020.

كما سجلت مجموعة "سيرا" زيادة بنسبة 520% في إجمالي الربح عبر وحدات الأعمال المختلفة، مقارنة بالربع الثالث من عام 2020، مدفوعة بانتعاش ملحوظ في السفر المحلي والدولي والطلب على السفر في فصل الصيف مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة.

وتابعت المجموعة: "مع فتح الحدود بنسبة كبيرة، وتخفيف قيود السفر، واقتراب حملات التطعيم من الاكتمال في المملكة، استفاد المسافرون من موسم الصيف للاستكشاف في بلدهم، حيث زادت الحجوزات عبر وحدات المجموعة من سفر الأفراد وتأجير السيارات وما بعدها. ونتيجة للاستثمار المستمر في تقديم المنتجات والتكنولوجيا والبنية التحتية المحلية والداخلية".

وشهدت المجموعة نموًا عبر منتجات السفر بزيادة الإيرادات بنسبة 160% مقارنة بالربع الثالث من عام 2020 و29% مقارنة بالربع السابق من هذا العام.

ونمت إيرادات وحدة تأجير السيارات في "سيرا'' بنسبة 35% لتصل إلى 140 مليون ريال في الربع الثالث من عام 2021 مقابل 104 ملايين ريال في الربع الثالث من عام 2020 تحت مظلة العلامة التجارية "لومي".