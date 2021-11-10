صندوق الرياض ريت يحقق 51% عوائد إجمالية من بيع عقار بأميركا

أعلنت شركة الرياض المالية، عن إتمام تخارج صندوق الرياض ريت من استثمار في أصل عقاري في العاصمة الأميركية واشنطن، محققة عوائد إجمالية بلغت 51% ومعدل عائد داخلي يبلغ 24.4%.

وقالت الرياض المالية في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن العوائد اشتملت على نحو 9.9% توزيعات نقدية سنوية بدأت من تاريخ الاستثمار في 8 ديسمبر 2019 بالإضافة إلى مكاسب رأسمالية بلغت نحو 36%.

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وأشارت إلى أن صندوق الرياض ريت استثمر في ديسمبر 2019 بقيمة 350.8 مليون ريال في محفظة عقارية متنوعة في الولايات المتحدة الأميركية تتكون من ثلاثة أصول عقارية ذات الفئة (أ)، ويشكل الاستثمار في مبنى 2 واشنقتاينين ما قيمته نحو 52.5 مليون ريال.

الجدير بالذكر أن مبنى 2 واشنقتاينين هو مبنى مكتبي من الفئة (أ) مؤجر بنسبة 100% لشركة لايدوس القابضة وهي شركة ذات تصنيف استثماري وتعد إحدى أكبر شركات المقاولات الحكومية، بموجب عقد إيجار مدته 13 سنة.

وتبلغ مساحة العقار 27,287 متراً مربعاً، ويقع في منطقة العاصمة واشنطن داخل تجمع التكنولوجيا الحيوية، أحد أفضل مجموعات التكنولوجيا الحيوية في الولايات المتحدة.

يذكر أن استثمارات صندوق الرياض ريت عالمياً تشكّل ما قيمته 675 مليون ريال في سلسلة من الأصول العقارية المتنوعة في الولايات المتحدة وأوروبا.

وحقق صندوق الرياض ريت نتيجة بيع الأصل العقاري ربحاً صافياً إضافياً قدره 0.11 ريال لكل وحدة.

كانت وكالة بلومبيرغ قد كشفت عن بيع الذراع الاستثمارية لـ"بنك الرياض" مجمع مكاتب في الولايات المتحدة بأكثر من 200 مليون دولار، وهي أول صفقة عقارية لها في الخارج منذ أن بدأت العمل في 2018.