فوداكوم الجنوب أفريقية تسعى للاستحواذ على فودافون مصر

قالت شركة فوداكوم الجنوب إفريقية، اليوم الأربعاء، إنها تعتزم شراء حصة 55% من الوحدة المصرية لمجموعة فودافون مقابل 2.47 مليار دولار.

وتمتلك مجموعة فودافون 60.5% من أسهم فوداكوم.

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وأعلنت الشركة المصرية للاتصالات "WE"، أنها تلقت إخطاراً من الإدارة التنفيذية لشركة "فودافون مصر"، يفيد بإخطار الشركة المصرية للاتصالات، بتلقي مجموعة فودافون عرضا مبدئيا من قبل شركتها التابعة "فوداكوم" لنقل حصتها في شركة فودافون مصر إلى فوداكوم، وستقوم مجموعة فودافون بالإفصاح عن قيمة العرض وتفاصيله.

وذكرت فودافون العالمية أن الصفقة ستسهم في تبسيط نظم إدارة العمليات للشركات التى تعمل بها فودافون فى إفريقيا، وتعظم الاستفادة من الخدمات المالية المتطورة المقدمة لعملائها لتحقيق الشمول المالي.

أضافت أن هذه الصفقة ستعود بالفائدة على جميع الأطراف (فودافون العالمية وفوداكوم وفودافون مصر)، حيث تتيح الصفقة لفودافون تنظيم إدارة العمليات فى قارة إفريقيا وإعطاء أولوية للأسواق الناشئة والتى لا تزال تتمتع بالنمو والجاذبية للاستثمار.

وأكدت أن الصفقة فرصة كبيرة لفودافون مصر للاستفادة من خدمات الشمول المالي وتنوعها وتبادل الخبرات مع الأسواق الإفريقية فى مجال الحلول التكنولوجية وإنترنت الأشياء.

وأوضحت أن فودافون مصر تعد واحدة من أكبر الأسواق لفودافون العالمية فى إفريقيا وتحتل مركزا ريادياً فى مجال تصدير خدمات الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات مما يتيح لها الفرصة لكي تصبح مركزا للتميز فى مجال الخدمات الرقمية والشمول المالي.

وحصلت مجموعة فودافون العالمية على التزام مجموعة فوداكوم بإتفاق المساهمين الموقع مع الشركة المصرية للاتصالات.

وأشارت إلى الصفقة تعتبر قيد الموافقات الرقابية والقانونية من قبل الجهات المعنية في كل من مصر وجنوب إفريقيا، ومن المتوقع الإنتهاء من عملية إتمام نقل الملكية بحلول 31 مارس 2022.

كان قد تم توقيع اتفاقية المساهمين المعدلة فيما بين مساهمي شركة فودافون مصر في يونيو الماضي، وبموجبها حصلت الشركة المصرية للاتصالات على عدد من المزايا والحقوق الإضافية مقابل حصول مجموعة فودافون على حق نقل ملكية حصتها في شركة فودافون مصر داخل مجموعة فودافون العالمية.

كما تضمن الإفصاح أن يكون النقل مشروطاً بتقديم المساهم الجديد المنقول له الحصة، صك التزام بكافة البنود الواردة باتفاقية المساهمين المعدلة، وقد أفادت إدارة فودافون مصر، نقلاً عن مجموعة فودافون العالمية، بالتزام "فوداكوم" تقديم الصك المشار إليه للشركة المصرية للاتصالات.

وحصلت الشركة المصرية للاتصالات بموجب الاتفاقية المعدلة على العديد من المزايا والحقوق والتي تضمنت حق الشراء في حال تغير المساهم الرئيسي في فودافون مصر عن طريق حق الشفعة ليشمل البيع المباشر وغير المباشر.

وإضافة سياسة توزيع أرباح سنوية تنص على توزيع نسبة 60% من التدفقات النقدية الحرة سنوياً كحد أدنى بدءاً من 2022، بخلاف قيام شركة فودافون مصر بتوزيع أرباح نقدية استثنائية من الأرباح المرحلة بإجمالي قيمة 10 مليارات جنيه خلال 2021.

كما تضمن الاتفاق، تقديم فودافون مصر الدعم والتعاون اللازم للشركة المصرية للاتصالات فيما يخص الفحص النافي للجهالة في حالة البيع الجزئي أو البيع الكلي لحصة الشركة المصرية للاتصالات في شركة فودافون مصر. وتحسين شروط حق الشفعة بما يسمح للمصرية للاتصالات زيادة فترة تطبيق الإجراءات الخاصة به بجانب إعداد التقييم اللازم عن طريق مستشار مستقل.

أيضاً حصلت الشركة المصرية للاتصالات على حق بيع جزء من حصتها لأي مشترٍ محتمل لحصة مجموعة فودافون، بما لا يتعارض مع أي حقوق أخرى ينص عليها القانون المصري بما في ذلك حق قبول عرض شراء إجباري. كما يحق لها الحصول على معلومات عن استثمارها في شركة فودافون مصر بشكل دوري.