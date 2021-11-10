مساهمو "التأمين العربية" يرفضون زيادة رأسمالها بـ265 مليون ريال

رفض مساهمو شركة التأمين العربية التعاونية "التأمين العربية"، خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية، الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 265 مليون ريال.

كان مجلس إدارة الشركة قد أوصى بزيادة رأسمالها ليصل إلى 530 مليون ريال مقابل 265 مليون ريال قبل الزيادة، بنسبة زيادة 100%، عن طريق طرح وإدراج أسهم حقوق أولوية بعدد 26.5 مليون سهم.

مادة اعلانية

وتهدف الشركة من زيادة رأسمالها دعم نمو أعمال الشركة مع الحفاظ على متطلبات الملاءة المالية التي يفرضها البنك المركزي السعودي.

وقالت "التأمين العربية"، في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن المساهمين لم يوافقوا على باقي بنود جدول الأعمال المتمثل في تعديل عدة مواد منها مواد بشأن النظام الأساسي للشركة ومواد رأس المال.

كانت شركة "التأمين العربية" قد أعلنت عن تراجع أرباحها قبل الزكاة، بنسبة 63.7% في الربع الثالث من 2021، إلى 1.92 مليون ريال، مقابل أرباحها في الربع المماثل من العام الماضي البالغة 5.3 مليون ريال.