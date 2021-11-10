"أكوا باور" تتحول للخسارة بـ22 مليون ريال في الربع الثالث 

أظهرت البيانات الأولية لشركة أعمال المياه والطاقة الدولية "أكوا باور"، تحولها إلى تسجيل الخسائر بقيمة 21.86 مليون ريال في الربع الثالث من 2021، مقابل أرباح بقيمة 541.52 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وعلى أساس ربعي، تحولت الشركة أيضا للخسارة في الربع الثالث، مقارنة مع أرباح بقيمة 309.6 مليون ريال في الربع الثاني من 2021.

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وفي التسعة أشهر الأولى من العام 2021، انخفضت أرباح الشركة بنسبة 52.97% إلى 434 مليون ريال، مقابل أرباح 922.86 مليون ريال في الفترة المناظرة من العام 2020.

وقالت "أكوا باور" في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن ﺻﺎﻓي ﺧﺳﺎرة مساهمي الشركة الأم في اﻠرﺑﻊ اﻟﺛﺎﻟث ﻣن ﻋﺎم 2021 تبلغ 27 مليون، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺻﺎﻓﻲ رﺑﺢ بلغ 524 ﻣﻠﯾون ﷼ في اﻠرﺑﻊ اﻟﺛﺎﻟث ﻣن ﻋﺎم .2020

وأفادت الشركة أن الخسارة تعود ﺑﺷﻛل رﺋﯾﺳﻲ إﻟﻰ اﻧﺧﻔﺎض خدمات إدارة البناء و التطوير في اﻟرﺑﻊ اﻟﺣﺎﻟﻲ، واﻧﺧﻔﺎض ﺣﺻﺔ ﺻﺎﻓﻲ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ اﻷﺳﮭم اﻟﺗﻲ ﺗم ﺣﺳﺎﺑﮭﺎ، وﯾرﺟﻊ ذﻟك إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﯾر إﻟﻰ ﺗﺳﺎرع رﺳوم اﻻﺳﺗﮭﻼك اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﺛﻧﯾن ﻣن اﻷﺻول اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﺑﺎﻟﻧﻔط ﻓﻲ اﻟﺳﻌودﯾﺔ.

وأشارت الشركة إلى اﻻﻋﺗراف ﺑﻣﺻروﻓﺎت اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﮭم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﻛﺗﺗﺎب اﻟﻌﺎم اﻷوﻟﻲ، وزﯾﺎدة اﻟزﻛﺎة واﻟرﺳوم اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ.