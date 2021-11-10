"أنابيب" تخسر 16.8 مليون ريال في الربع الثالث بارتفاع 380%

أظهرت البيانات الأولية للشركة العربية للأنابيب، ارتفاع صافي خسارة الربع الثالث من العام 2021 بنسبة 380% إلى 16.8 مليون ريال، مقابل خسارة بقيمة 3.5 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وعلى أساس ربعي، ارتفعت خسائر الشركة في الربع الثالث بنسبة 28.24%، مقارنة مع خسارة بقيمة 13.1 مليون ريال في الربع الثاني من 2020.

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وقالت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن السبب الرئيسي في تسجيل الخسائر يعود إلى انخفاض المبيعات بنسبة تقدر بحوالي 75% مقارنة بالربع الثالث من عام 2020 وذلك لاكتمال إنتاج أغلب المشاريع القائمة.

وفي التسعة أشهر الأولى من العام 2021، انخفضت خسائر الشركة بنسبة 26% إلى 28.9 مليون ريال، قياسا على خسارة 39.1 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2020، ويعود السبب الرئيسي إلى هذه الخسارة لقيام الشركة بزيادة مخصص المخزون خلال هذا العام بالإضافة إلى التركيز على بيع مخزون قديم في الشركة.

وبلغت الخسائر المتراكمة كما في 30 يونيو 2021 حوالي 340 مليون ريال سعودي والتي تمثل حوالي 85% من رأس المال مقارنة بحوالي 311 مليون ريال كما في نهاية عام 2020.

وقالت الشركة: "نظرا لاكتمال إنتاج أغلب المشاريع القائمة قامت الشركة باستغلال هذه الفترة للعمل على استمرار برنامج تحديث وتطوير مصنعي الرياض والجبيل".

وتقوم الشركة بتطبيق الإجراءات والتعليمات الصادرة عن هيئة السوق المالية والخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية التي بلغت خسائرها المتراكمة أكثر من 50% من رأس ماله.

وكشفت الشركة أنه جاري العمل مع المستشار المالي المكلف (فالكم للخدمات المالية) بتخفيض ثم زيادة رأس المال، وذلك بناء على توصية مجلس الإدارة بتاريخ 9 يونيو 2021 لاستكمال الملف وتقديمة لهيئة سوق المال بأقرب فرصة، على أن تخضع التوصية لموافقة الجهات الرقابية ذات العلاقة والجمعية العامة غير العادية.