"أنابيب" تفوز بعقد من أرامكو بـ305 ملايين ريال

أعلنت الشركة العربية للأنابيب "أنابيب" عن فوزها بعقود توريد أنابيب لشركة أرامكو السعودية بقيمة تقدر بنحو 305 ملايين ريال.

وقالت "أنابيب" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن مدة العقد 12 شهراً.

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وأضافت أن الأثر المالي سينعكس على قوائمها المالية من الربع الثاني لعام 2022 وحتى الربع الثاني من 2023.

أظهرت البيانات الأولية للشركة العربية للأنابيب، ارتفاع صافي خسارة الربع الثالث من العام 2021 بنسبة 380% إلى 16.8 مليون ريال، مقابل خسارة بقيمة 3.5 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.

كانت البيانات الأولية للشركة العربية للأنابيب، قد أظهرت ارتفاع صافي خسارة الربع الثالث من العام 2021 بنسبة 380% إلى 16.8 مليون ريال، مقابل خسارة بقيمة 3.5 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.