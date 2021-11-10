"إعمار المدينة الاقتصادية" تقلص خسائرها الفصلية 7.5% إلى 173 مليون ريال

قلصت شركة "إعمار المدينة الاقتصادية" خسائرها الفصلية بنحو 7.5% في الربع الثالث من العام الجاري إلى 173 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بخسائر بـ187 مليون ريال في نفس الفترة قبل عام.

كما تقلصت الخسائر أيضاً على أساس فصلي بواقع 2.8%، بعدما تكبدت خسائر في الربع الثاني بـ178 مليون ريال.

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وعلى مستوى الأشهر التسعة الماضية، تراجعت خسار "إعمار المدينة الاقتصادية" بـ19% مسجلة 545 مليون ريال، مقابل خسائر بـ674 مليون ريال في الفترة المقارنة في العام 2020.

وعزت الشركة في بيان لها على موقع السوق السعودية تداول، اليوم الأربعاء، سبب الانخفاض في إجمالي الخسارة الشاملة بمقدار 19.2 مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من 2020، بشكل رئيسي إلى تراجع التكاليف العمومية والإدارية وتكاليف البيع والتسويق بمقدار 13.3 مليون ريال، جراء إجراءات ترشيد التكلفة التي تم اتخاذها.

ويتضمن ذلك تخفيض تكاليف العمالة ومنح العملاء خصم سداد مبكر، بالإضافة إلى الانخفاض في "خسارة انخفاض القيمة" على أرصدة الذمم المدينة المتعلقة بالتأجير، والمرافق، وإيرادات رسوم الخدمة بمقدار 15 مليون ريال، محسوبة بموجب نموذج خسارة الائتمان المتوقعة كما هو مطلوب بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9.

يأتي ذلك إلى جانب زيادة حصة المجموعة في نتائج الشركة المستثمر فيها، شركة تطوير الموانئ بمقدار 2.4 مليون ريال، والتغييرات الإيجابية في إعادة تقييم ترتيبات مقايضة أسعار الفائدة التي أجرتها شركة تطوير الموانئ بمقدار 4.6 مليون ريال.

وأشارت الشركة إلى أن آثار انخفاض إجمالي الخسارة الشاملة تأثرت جزئياً بزيادة مجمل الخسارة بمبلغ 15.3 مليون ريال، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض صافي طلبات الشراء من مبيعات العقارات خلال الفترة وزيادة تكلفة الاستهلاك بمقدار 0.8 مليون ريال.