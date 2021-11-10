"بنية" للعربية: نتطلع للمشاركة بمشاريع ضخمة للتحول الرقمي في السعودية

أكد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة "بنية" المصرية أحمد مكي في مقابلة مع "العربية" أن المجموعة تجري محادثات بغرض التعاون في مشاريع ضخمة في السعودية تخص التحول الرقمي.

قال مكي إن السعودية تقود منظومة كبيرة للتحول الرقمي، في قطاعات مختلفة وباستثمارات ضخمة، ويهمنا بتجربتنا في مصر، بأن يكون لنا دور في هذه المشاريع وسيعلن عنها في وقتها بداية العام المقبل.

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أشار إلى تأسيس مجموعة "بنية" صندوق لرأس المال المخاطر لتشجيع رواد الاعمال في تكنولوجيا المعلومات، وإنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، وهو صندوق متخصص، وجرى الإعلان عن إدارة الصندوق من قبل شركة عالمية، تدير صناديق وتقدر محفظتها المدارة بحوالي 9 مليارات دولار.

وتحدث عن اتفاقية مع (IEEE) Institute of Electrical and Electronics Engineers وهي أكبر مؤسسة بالعالم لهندسة الإلكترونيات و التكنولوجيا للعمل في عدة دول في أفريقيا لدعم الشركات المتوسطة والصغيرة ورواد الأعمال والشركات الناشئة، وهذا الهدف الرئيسي من الصندوق.