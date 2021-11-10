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 خسائر "الوطنية للتأمين" ترتفع 460% في الربع الثالث إلى 26 مليون ريال 

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الوطنية للتأمين
الوطنية للتأمين
سوق السعودية

خسائر "الوطنية للتأمين" ترتفع 460% في الربع الثالث إلى 26 مليون ريال

مقابل خسارة بقيمة 4.65 مليون ريال في الربع المماثل من 2020

دبي - العربية.نت

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أظهرت البيانات الأولية لشركة الوطنية للتأمين، ارتفاع صافي الخسارة قبل الزكاة في الربع الثالث من 2021 بنسبة 459.9% إلى 26.07 مليون ريال، مقابل خسارة بقيمة 4.65 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

وعلى أساس ربعي، ارتفعت خسارة الشركة بنسبة 266.6% في الربع الثالث، مقارنة مع خسارة بقيمة 7.11 مليون ريال في الربع الثاني من 2021.

وأوضحت الشركة في بيان لها على تداول السعودية، اليوم الأربعاء، أن سبب ارتفاع الخسارة في الربع الثالث من عام 2021 مقارنة بالربع المماثل من العام السابق يعود إلى زيادة الاحتياطيات الفنية ومصاريف اكتتاب أخرى بمبلغ 7.65 مليون ريال، بجانب زيادة المصاريف التشغيلية الأخرى بمبلغ 12.69 مليون ريال.

وفي التسعة أشهر الأولى من العام 2021، تحولت الشركة إلى تسجيل الخسائر بقيمة 51.67 مليون ريال، مقابل أرباح بقيمة 1.65 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق.

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