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"ساكو" تتحول للخسارة بـ13.9 مليون ريال في الربع الثالث

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ساكو
ساكو
سوق السعودية

"ساكو" تتحول للخسارة بـ13.9 مليون ريال في الربع الثالث

بسبب انخفاض المبيعات

دبي - العربية.نت

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أظهرت النتائج المالية الأولية للشركة السعودية للعدد والأدوات "ساكو"، التحول إلى تسجيل الخسائر بقيمة 13.87 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2021، قياسا على أرباح بقيمة 16.48 مليون ريال في الربع المماثل من العام 2020.

وعلى أساس ربعي، تحولت "ساكو" للخسارة في الربع الثالث، قياسا على أرباح بقيمة 14.44 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2021.

وقالت "ساكو" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن سبب التحول للخسارة في الربع الثالث يعود إلى انخفاض المبيعات بنسبة 11.3% خلال هذا الربع مقارنة بالربع المماثل من العام السابق والمرتبط بشكل جزئي بالتأخير في استلام البضائع المستوردة والارتفاع في كلفة الشحن بسبب أزمة سلاسل الإمداد وأزمة الحاويات والشحن العالمية.

المبيعات تهبط بأرباح "ساكو" 56.4% في الربع الثاني إلى 14.4 مليون ريال شركات سوق السعودية المبيعات تهبط بأرباح "ساكو" 56.4% في الربع الثاني إلى 14.4 مليون ريال

أوضحت الشركة أنه تم تخفيض قيمة بعض الأصول غير المالية وغير المتكررة بطبيعتها والبالغة قيمتها 14.83 مليون ريال، كما أشارت إلى ارتفاع في مصاريف البيع والتسويق.

وخلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي انخفضت أرباح الشركة بنسبة 73.58% إلى 16.2 مليون ريال، مقابل أرباح 62.33 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2020.

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