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أرباح أسمنت الجوف تتراجع 55% في الربع الثالث

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سوق السعودية

أرباح أسمنت الجوف تتراجع 55% في الربع الثالث

بسبب انخفاض كمية المبيعات ومتوسط سعر البيع

دبي - العربية.نت

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أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة أسمنت الجوف، تراجع صافي أرباحها بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 55% في الربع الثالث من العام الجاري، إلى 3.7 مليون ريال، مقابل 8.22 مليون ريال أرباح الربع المماثل من 2020.

وعلى أساس ربعي، تراجع صافي أرباح أسمنت الجوف بنسبة 54.4% في الربع الثالث من العام الجاري، مقابل صافي ربح نحو 8.12 مليون ريال في الربع الثاني من 2021.

وقالت أسمنت الجوف، في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الثالث من العام الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى انخفاض كمية المبيعات ومتوسط سعر البيع، وارتفاع مصاريف التمويل.

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وخلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، ارتفع صافي أرباح أسمنت الجوف بنسبة 1.79% إلى 31.23 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 30.68 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

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