أرباح المصرية للاتصالات تقفز 73% إلى 6.1 مليار جنيه خلال 9 أشهر 

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، المدرجة في البورصة المصرية، عن نتائج أعمالها خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، محققة نموا في صافي الأرباح بنسبة 73%.

وبلغ صافي الربح بعد الضرائب 6.1 مليار جنيه. وبتحييد أثر العناصر غير التشغيلية يصل صافي الربح إلى 5.7 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 58٪ مقارنة بالعام الماضي بفضل الأداء التشغيلي المتميز والزيادة في إيرادات الاستثمار من فودافون بالرغم من زيادة تكاليف الاهلاك والاستهلاك بنسبة 24%.

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وبلغ إجمالي الإيرادات المجمعة 26.4 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 18% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق مدعوما بالزيادة في إيرادات خدمات البيانات والتي مثلت نسبة 66% من أجمالي النمو في الايرادات.

وأظهرت الشركة نموًا في قاعدة عملائها على مستوى كافة الخدمات المقدمة مقارنة بالعام الماضي حيث ارتفع عدد مشتركي الهاتف الثابت وأيضا عملاء الإنترنت فائق السرعة الثابت بنسبة 16% وكذلك مشتركي خدمات المحمول بنسبة 9%.

ومثلت النفقات الرأسمالية لأصول داخل الخدمة نسبة 16% من إجمالي الإيرادات المحققة بينما مثلت النفقات الرأسمالية النقدية بدون الترددات الجديدة نسبة 32% من إجمالي الإيرادات حيث وصلت إلى 8,5 مليار جنيه.

ووصلت التدفقات النقدية الحرة إلى 5,8 مليار جنيه وبتحييد أثر توزيعات الارباح من فودافون تصل إلى 1,8 مما يعكس قدرة الشركة على تحقيق تدفقات نقدية قوية.

وسجل صافي الدين مبلغ 14.3 مليار جنيه محققا نسبة صافي الدين من الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على أساس سنوي مقدارها مرة مقارنة بـ 1.6 مرة بنهاية عام 2020 بينما انخفض معدل الفائدة على الدين ليحقق نسبة 5,6% مقارنة بــ 6.3% في تسعة أشهر من عام 2020.