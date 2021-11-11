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ارتفاع الأرباح الفصلية لـ "زين" الكويتية 3.4% إلى 49 مليون دينار

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بورصة الكويت

ارتفاع الأرباح الفصلية لـ "زين" الكويتية 3.4% إلى 49 مليون دينار

جاءت النتائج أفضل من توقعات المحللين عند 42 مليون دينار

دبي - العربية.نت

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ارتفعت أرباح الربع الثالث لشركة الاتصالات المتنقلة زين الكويتية بنسبة 3.4%، لتصل إلى 49.5 مليون دينار.

وجاءت النتائج أفضل من توقعات المحللين عند 42 مليون دينار.

وعزت الشركة ارتفاع أرباحها إلى مبادرات تخفيض التكلفة وإعادة هيكلة القروض للعمليات الرئيسية.

وأوضحت الشركة أن زيادة الأرباح خلال فترات المقارنة تعود بشكل أساسي إلى قوة الأداء التشغيلية للعمليات، باستثناء العراق بسبب تأثير انخفاض قيمة العملة، والذي أثر على الإيرادات المُجمعة.

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