تراجع أرباح "البابطين" الفصلية 17% بسبب زيادة تكاليف المبيعات والمصاريف

تراجعت أرباح شركة البابطين للطاقة والاتصالات "البابطين" بنسبة 17.37% في الربع الثالث من 2021، إلى 12.65 مليون ريال، مقابل صافي ربح نحو 15.3 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

وعلى أساس ربعي، انخفضت أرباح "البابطين" بنسبة 18.54% مقابل صافي الربح البالغ 15.5 مليون ريال في الربع الثاني من 2021.

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وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، إن انخفاض صافي الأرباح خلال الربع الثالث من العام الحالي، على أساس سنوي، نتيجة لارتفاع نسبة تكلفة المبيعات من 86.8% في الربع المماثل من العام السابق لتصبح 88.4% خلال الربع الحالي وارتفاع مصاريف عمومية وإدارية وتكاليف التمويل.

وتراجع صافي أرباح "البابطين" بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 16.1% في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، إلى 43.7 مليون ريال، مقابل 52.1 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2020.