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تراجع أرباح "البابطين" الفصلية 17% بسبب زيادة تكاليف المبيعات والمصاريف

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البابطين للطاقة
شركة البابطين للطاقة والاتصالات "البابطين"
سوق السعودية

تراجع أرباح "البابطين" الفصلية 17% بسبب زيادة تكاليف المبيعات والمصاريف

إلى 12.65 مليون ريال

دبي - العربية.نت

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تراجعت أرباح شركة البابطين للطاقة والاتصالات "البابطين" بنسبة 17.37% في الربع الثالث من 2021، إلى 12.65 مليون ريال، مقابل صافي ربح نحو 15.3 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

وعلى أساس ربعي، انخفضت أرباح "البابطين" بنسبة 18.54% مقابل صافي الربح البالغ 15.5 مليون ريال في الربع الثاني من 2021.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، إن انخفاض صافي الأرباح خلال الربع الثالث من العام الحالي، على أساس سنوي، نتيجة لارتفاع نسبة تكلفة المبيعات من 86.8% في الربع المماثل من العام السابق لتصبح 88.4% خلال الربع الحالي وارتفاع مصاريف عمومية وإدارية وتكاليف التمويل.

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وتراجع صافي أرباح "البابطين" بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 16.1% في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، إلى 43.7 مليون ريال، مقابل 52.1 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2020.

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