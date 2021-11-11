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رئيس الخطوط القطرية: سنواصل التوسع بعد عودة وجهات ما قبل الجائحة

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الخطوط القطرية
طيران

رئيس الخطوط القطرية: سنواصل التوسع بعد عودة وجهات ما قبل الجائحة

كانت شبكتها تضم 180 وجهة

الدوحة - رويترز

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قال أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية القطرية، اليوم الخميس، إن الشركة تحقق أرباحا وتعتزم مواصلة التوسع.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي أن الشركة تعتزم العودة إلى شبكة ما قبل الجائحة التي كانت تضم 180 وجهة، ثم تستأنف التوسع.

وتقول الشركة إن لديها أكثر من 140 وجهة الآن.

لكن الباكر ذكر، بعد اجتماع الاتحاد العربي للنقل الجوي في الدوحة، أن الشركة تضررت بفعل وقف تحليق بعض طائراتها من طراز ‭‭‭A350‬‬‬ بسبب نزاع مع شركة إيرباص.

وقالت الشركة في أغسطس إنها أخرجت 13 طائرة من هذا الطراز من الخدمة، بسبب مشكلات في سطح هيكل الطائرة.

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