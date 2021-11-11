.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

مؤسس "زارا" يخوض غمار الطاقة المتجددة باستثمار جديد

  • الخط
Amancio Ortega
Amancio Ortega مؤسس زارا
الطاقة المتجددة

مؤسس "زارا" يخوض غمار الطاقة المتجددة باستثمار جديد

من خلال استثماره في حقل لتوربينات الرياح في شمال إسبانيا

باريس - فرانس برس

نشر في: آخر تحديث:

خاض الملياردير الإسباني أمانثيو أورتيغا، مؤسس سلسلة متاجر الألبسة الشهيرة "زارا"، غمار قطاع الطاقة المتجددة من خلال استثماره في حقل لتوربينات الرياح في شمال إسبانيا إلى جانب مجموعة "ريبسول" النفطية الإسبانية، بحسب ما أعلنته الشركة في بيان اليوم الخميس.

وقالت "ريبسول" في البيان، إن رجل الأعمال البالغ من العمر 85 عاماً، والذي حقق ثروة طائلة في قطاع صناعة الألبسة بفضل إمبراطوريته "إنديتيكس"، استثمر "245 مليون يورو" عبر شركته "بونتيغاديا" في هذا الحقل لتوربينات الرياح المسمى "دلتا" في منطقة سرقسطة.

وبفضل هذا الاستثمار، بات أورتيغا يملك 49% من أسهم هذا الحقل لتوربينات الرياح المقدرة قيمته بـ500 مليون يورو، والذي بدأ العمل به في مارس الفائت.

أبل تواجه تأخيرات في التسليم وسط نقص في الرقائق والعمالة شركات أبل أبل تواجه تأخيرات في التسليم وسط نقص في الرقائق والعمالة

وتُقدّر الطاقة الإنتاجية للموقع بـ993 غيغاوات في الساعة، ما يوازي "الاستهلاك السنوي لثلاثمئة ألف أسرة".

وأشارت المجموعة النفطية إلى أن هذا الاستثمار هو الأول لشركة "بونتيغاديا" في قطاع الطاقة المتجددة، موضحة أن ذلك "سيتيح لنا تسريع نمونا" في القطاع، مع تحديد هدف يقضي ببلوغ مستوى انبعاثات معدومة في الشركة "بحلول 2050"، وفق "ريبسول".

وتقدّر مجلة "فوربس" ثروة أرمانثيو أورتيغا بأكثر من 83 مليار دولار، ما يجعله أحد أثرى أثرياء العالم. وقد بنى على مر السنوات إمبراطورية مالية حقيقية تشكل سلسلة "إنديتكس" للملابس الجاهزة المالكة لمتاجر "زارا" عمودها الفقري.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
اتهامات وفضائح.. طليقة مصطفى فهمي اتهامات وفضائح.. طليقة مصطفى فهمي "أخد مهري وكل ملابسي"
فيديو طريف لعامل نظافة عراقي.. طفح به الكيل! فيديو طريف لعامل نظافة عراقي.. طفح به الكيل!
الأكثر قراءة
يفجر مفاجأة مدوية بقصة امرأة جديدة..سفاح الإسماعيلية يكشف السبب الحقيقي لجريمته يفجر مفاجأة مدوية بقصة امرأة جديدة..سفاح الإسماعيلية يكشف السبب الحقيقي لجريمته
تحرش بها ففضحته صوت وصورة.. والشرطة المصرية تقبض عليه تحرش بها ففضحته صوت وصورة.. والشرطة المصرية تقبض عليه
فيديو لحفل شواء أميركي يحصد 4 ملايين مشاهدة بسبب لقطة صادمة فيديو لحفل شواء أميركي يحصد 4 ملايين مشاهدة بسبب لقطة صادمة
تفوق أسترالي كاسح على المنتخب السعودي تفوق أسترالي كاسح على المنتخب السعودي
رب ضارة نافعة… مرض وحيد يمنع الإصابة بكورونا رب ضارة نافعة… مرض وحيد يمنع الإصابة بكورونا
قرار حكومي يٌنهي حروب الـ قرار حكومي يٌنهي حروب الـ"توك توك" في شوارع مصر
قبل أن تذهب
ما هي مميزات الجيل الثاني من لقاحات كورونا؟
ما هي مميزات الجيل الثاني من لقاحات كورونا؟
اكتشف المزيد