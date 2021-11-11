مؤسس "زارا" يخوض غمار الطاقة المتجددة باستثمار جديد

خاض الملياردير الإسباني أمانثيو أورتيغا، مؤسس سلسلة متاجر الألبسة الشهيرة "زارا"، غمار قطاع الطاقة المتجددة من خلال استثماره في حقل لتوربينات الرياح في شمال إسبانيا إلى جانب مجموعة "ريبسول" النفطية الإسبانية، بحسب ما أعلنته الشركة في بيان اليوم الخميس.

وقالت "ريبسول" في البيان، إن رجل الأعمال البالغ من العمر 85 عاماً، والذي حقق ثروة طائلة في قطاع صناعة الألبسة بفضل إمبراطوريته "إنديتيكس"، استثمر "245 مليون يورو" عبر شركته "بونتيغاديا" في هذا الحقل لتوربينات الرياح المسمى "دلتا" في منطقة سرقسطة.

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وبفضل هذا الاستثمار، بات أورتيغا يملك 49% من أسهم هذا الحقل لتوربينات الرياح المقدرة قيمته بـ500 مليون يورو، والذي بدأ العمل به في مارس الفائت.

وتُقدّر الطاقة الإنتاجية للموقع بـ993 غيغاوات في الساعة، ما يوازي "الاستهلاك السنوي لثلاثمئة ألف أسرة".

وأشارت المجموعة النفطية إلى أن هذا الاستثمار هو الأول لشركة "بونتيغاديا" في قطاع الطاقة المتجددة، موضحة أن ذلك "سيتيح لنا تسريع نمونا" في القطاع، مع تحديد هدف يقضي ببلوغ مستوى انبعاثات معدومة في الشركة "بحلول 2050"، وفق "ريبسول".

وتقدّر مجلة "فوربس" ثروة أرمانثيو أورتيغا بأكثر من 83 مليار دولار، ما يجعله أحد أثرى أثرياء العالم. وقد بنى على مر السنوات إمبراطورية مالية حقيقية تشكل سلسلة "إنديتكس" للملابس الجاهزة المالكة لمتاجر "زارا" عمودها الفقري.