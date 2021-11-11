"الحكير" تتحول للربحية بـ21 مليون ريال في الربع الثاني

أعلنت شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه "الحكير"، عن تحول نتائج الأعمال إلى الربحية خلال الربع الثاني للعام المالي 2021/2022 بقيمة 20.9 مليون ريال، مقابل خسارة بقيمة 98.2 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وعلى أساس فصلي، انخفضت أرباح الشركة في الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر 2021 بنسبة 54.26%، قياسا على أرباح بقيمة 45.7 مليون ريال في الربع السابق له.

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وقالت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن التحول للربحية يعود إلى نمو الإيرادات بنسبة 15% في الربع الثاني أي ما يعادل 175.7 مليون ريال، لتبلغ 1.36 مليار ريال مقارنة بالربع نفسه من العام السابق.

وذكرت الشركة أن نمو الإيرادات يأتي مدفوعة بتعافي الاستهلاك المستدام على المستويين المحلي والدولي.

وتابعت الشركة: "رغم أن الزيادة السنوية في الإيرادات كانت قوية، فإن العمليات التشغيلية للشركة كانت تواجه القيود المستمرة على أعداد الزوار والمرتادين لمراكز التسوق ومنافذ بيع الأغذية والمشروبات المتعلقة باحتواء انتشار فيروس كوفيد-19".

وارتفعت مبيعات الشركة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي بنسبة 75% إلى 3.06 مليار ريال، مقابل 1.75 مليار ريال في الفترة المقارنة من العام الماضي.

وسجلت الخسائر المتراكمة للشركة 969.2 مليون ريال بنهاية سبتمبر الماضي، تمثل 46.2% من رأس المال البالغ 2.1 مليار ريال.

وقالت الشركة، إن مجلس الإدارة وافق على تقديم توصية للجمعية العامة غير العادية بتخفيض رأس مال الشركة ومن ثَم زيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم حقوق الأولوية، وذلك لإعادة هيكلة رأس لمال وتقوية مركز الشركة المالي وإطفاء الخسائر المتراكمة.

واقترح مجلس الإدارة خفض رأس المال من 2.1 مليار ريال إلى 1.130 مليار ريال بتراجع 46.2%.

وذكرت أنه سيتم إلغاء 96.92 مليون سهم، ليصل عدد أسهم الشركة إلى 113 مليون سهم، من 210 ملايين سهم قبل الخفض.

كما أوصى مجلس إدارة الشركة للجمعية العامة غير العادية، بزيادة رأس المال بعد الانتهاء من عملية تخفيض رأس المال، وذلك من خلال طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة مليار ريال.