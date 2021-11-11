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"العقارية السعودية" تخسر 23.9 مليون ريال في الربع الثالث

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العقارية السعودية
مشروع تابع للشركة العقارية السعودية
سوق السعودية

"العقارية السعودية" تخسر 23.9 مليون ريال في الربع الثالث

بنسبة زيادة 198.7%

دبي - العربية.نت

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ارتفعت خسائر الشركة العقارية السعودية بنسبة 198.7% في الربع الثالث من 2021، إلى 23.9 مليون ريال، مقارنة بخسائر نحو 8 ملايين ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وبالمثل ارتفعت خسائر العقارية السعودية بنسبة 159.8% في الربع الثالث من 2021، مقارنة بخسائرها البالغة 9.2 مليون ريال في الربع الثاني من 2020.

وقالت العقارية السعودية في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن سبب ارتفاع صافي الخسارة خلال الربع الثالث من العام الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، يعود إلى ارتفاع أعباء التمويل بمبلغ 20 مليون ريال بسبب وقف رسملة أتعاب التمويل الخاصة بمشروع الوديان بتأثير مقداره 15.8 مليون ريال نتيجة توقف أنشطة المشروع بالإضافة لوقف رسملة أتعاب التمويل الخاصة بمشروع الضاحية بتأثير مقداره 5 ملايين ريال نتيجة الانتهاء من الإنشاءات الأساسية للمشروع.

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وخلال التسعة أشهر الأولى من 2021، ارتفعت خسائر العقارية السعودية بنسبة 141% لتسجل 37.6 مليون ريال، مقارنة بخسائر نحو 15.6 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2020.

وسجلت العقارية السعودية خسائر متراكمة بلغت نحو 338 مليون ريال بنهاية التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، ما يعادل نسبة 14.1% من رأس المال البالغ 2.4 مليار ريال.

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