خسائر "ساتورب" تتراجع 84% في الربع الثالث إلى 130 مليون ريال

أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة أرامكو توتال العربية للخدمات "ساتورب"، انخفاض خسائر الربع الثالث من عام 2021 بنسبة 83.8% إلى 130 مليون ريال، مقارنة مع خسائر 804.37 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وعلى أساس ربعي، انخفضت خسائر الشركة بنسبة 68.3% في الربع الثالث، مقابل خسارة بقيمة 409.8 مليون ريال في الربع الثاني من 2021.

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وقالت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الخميس: "يعود سبب الانخفاض في الخسائر للربع الثالث من عام 2021 مقارنة بالربع الثالث من عام 2020 إلى تحسن هوامش المبيعات الناجمة عن الظروف السائدة في السوق".

وأشارت البيانات إلى انخفاض خسائر الشركة في فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2021 بنسبة 35.3% إلى 1.16 مليار ريال، قياسا على خسارة بقيمة 1.79 مليار ريال في الفترة المماثلة من 2020.

وبلغت مبيعات الشركة خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام الحالي 28.02 مليار ريال، مقابل 16.5 مليار ريال في الفترة المقارنة من العام الماضي، بنمو 69.5%.