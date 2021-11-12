المركزي اليمني: مزايدة إلكترونية ثانية بـ 15 مليون دولار الثلاثاء المقبل

أكد البنك المركزي اليمني أنه استقبل التوريدات النقدية للبنوك التقليدية والعاملة وفق الشريعة، والتي رست عليها عطاءات لبيع النقد الأجنبي التي تمت يوم الأربعاء.

ذكر البنك في بيان اطلعت عليه رويترز أن الإدارة المختصة في البنك أجرت عمليات التحويل لتغطية الأرصدة الخارجية للبنوك دون احتساب أي عمولات أو مصاريف تحويل.

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أجرى البنك المركزي ومقره الرئيسي مدينة عدن في جنوب البلاد يوم الأربعاء ولأول مرة مزايدة إلكترونية لبيع 15 مليون دولار، لدعم العملة المحلية.

بلغت قيمة حصيلة اليوم الأول للمزاد ثمانية ملايين و750 ألف دولار، بواقع 1411 ريالا للدولار الواحد للشراء و1441 ريالا للبيع.

ويشترط البنك تقديم العطاءات عن طريق منصة إلكترونية من البنوك فقط، دون غيرها من شركات الصرافة وتحويل الأموال.

وتجري عملية بيع وشراء العملات الأجنبية عبر منصة رفينيتيف العالمية المتخصصة التي تتولى عملية المزايدة وتنظيم عمليات البيع والشراء للنقد الأجنبي، وذلك للبنوك المشتركة بالمنصة. أما البنوك غير المشتركة بها فيقوم البنك المركزي بتقديم العطاءات نيابة عنها بطلب رسمي مقدم للبنك عبر البريد الإلكتروني المخصص لذلك.

وبلغ عدد المشاركين بالمزاد خمسة بنوك، كما بلغ عدد العطاءات المقدمة ثمانية ومثلها العطاءات المقبولة.

وأكد البنك في البيان استمراره في تسهيل كل الإجراءات اللازمة لتغطية أرصدة البنوك اليمنية بالخارج وفقا لنظام مزايدات بيع العملات الأجنبية، للإسهام في التخفيف من الطلب الحقيقي على العملة الصعبة.

وأضاف أنه سيطرح يوم الثلاثاء المقبل مزايدة إلكترونية ثانية لبيع 15 مليون دولار إلى البنوك التجارية والإسلامية العاملة في اليمن لتغطية احتياجات السوق المحلية من العملة الصعبة، وذلك ضمن الخطة المقررة لاستدامة عمليات المزايدات، على أن يصدر البنك إعلانا مطلع الأسبوع القادم يوضح فيه تفاصيل المزايدة.

بلغ سعر صرف المعلن من البنك المركزي ليوم الخميس 1464 ريالا للدولار للشراء و1468 ريالا للبيع.