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اعتماد خطة لطرح نظام التعرفة المرورية "سالك" في سوق دبي المالي

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بوابة سالك
بوابة سالك
سوق دبي

اعتماد خطة لطرح نظام التعرفة المرورية "سالك" في سوق دبي المالي

ضمن خطة لإدراج 10 شركات حكومية وشبه حكومية في السوق

دبي - العربية.نت

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اعتمد الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، ضمن لجنة تطوير أسواق المال والبورصات بدبي، اليوم السبت، خطة لإدراج نظام التعرفة المرورية "سالك" في سوق دبي المالي.

وقال إن منظومة سالك ناجحة، والاستثمار فيها يحمل فرصاً كبيرة، والهدف تنويع الشركات الحكومية التي ندرجها في السوق تحقيقاً لأفضل عائد للمستثمرين ضمن أسواقنا.

وسالك هو نظام يوفّر انسيابية الحركة المرورية، بحيث يتم دفع الرسوم لعبور بعض الطرق في دبي بطريقة آلية دون الحاجة لتوقف المركبة.

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وفي كل مرة تعبر السيارة عبر بوابات سالك يتمّ استقطاع رسم تبلغ قيمته 4 دراهم تلقائيًا من حسابك المدفوع مسبقًا والخاصّ بالتعرفة المرورية.

ويوجد في دبي حاليا نحو 7 بوابات سالك، وفقا لموقع هيئة الطرق والمواصلات التابعة لحكومة دبي.

وفي مطلع نوفمبر الجاري، اعتمدت اللجنة العليا لتطوير أسواق المال والبورصات في دبي توجهات تستهدف مضاعفة السوق المالي إلى 3 تريليونات درهم، بجانب إدراج 10 شركات حكومية وشبه حكومية في سوق دبي المالي.

اعتمدت اللجنة إطلاق صندوق صانع للسوق بقيمة ملياري درهم، وآخر بمليار درهم لتشجيع شركات التكنولوجيا على الإدراج بالسوق المحلية.

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