الإمارات: "تنمية القطاعات الاستراتيجية" يرفع حصته في مراكب تكنولوجيز إلى 50%

أعلن صندوق تنمية القطاعات الاستراتيجية الذراع الاستثمارية لشركة توازن القابضة الإماراتية، اليوم السبت، عن استحواذه على 20% إضافية من رأس مال شركة مراكب تكنولوجيز، المتخصصة في صناعة وتطوير الأنظمة الذاتية والمسيرة لتصل حصة الصندوق إلى 50%.

وكان الصندوق قد استحوذ على 30% من رأس مال الشركة عبر صفقة نفذها في العام 2019 في إطار سعي الصندوق، للإسهام بفعالية في تنمية الصناعات الاستراتيجية بما فيها التكنولوجية والأمنية وزيادة مساهمتها في تعزيز الناتج المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

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يشار إلى أن شركة مراكب تكنولوجيز شركة وطنية قد دشنت أول منتجاتها التقنية المتمثلة بإنتاج قواربها المسيرة خلال معرض الدفاع الدولي آيدكس 2015 وهو عبارة عن زورق من طراز 7B تم تصميمه وتصنيعه بالكامل في منشآت الشركة في دولة الإمارات وأطلق عليه اسم B7 وB10 وهو مجهز لعمليات الاستطلاع والمهام الأمنية.

وأطلقت في وقت سابق أحدث ابتكاراتها المتمثل في القارب B7X والذي يمكن استخدامه بشكل مزدوج كقارب تقليدي وكقارب مسير.

يشار إلى أن صندوق تنمية القطاعات الاستراتيجية يقوم دور مهم في دعم القطاع الخاص لتلبية الاحتياجات الاستراتيجية لدولة الإمارات، ويهدف إلى تعزيز وتنويع مصادر الدخل، وتشجيع الإبداع والابتكار لدى الشركات الوطنية وتمكينها من المشاركة في بناء اقتصاد وطني متنوع ومستدام.