نمو أرباح "إعمار" الإماراتية في الربع الثالث 184% إلى مليار درهم

ارتفعت أرباح شركة "إعمار العقارية" الإماراتية إلى 2.578 مليار درهـم بنهاية التسعة أشهر الأولى من 2021، مقارنة مع أرباح 2.057 مليار درهم خلال نفس الفترة من عام 2020.

وذكرت "إعمار" أنها حققت نموا كبيرا في مبيعات العقارات خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021، والتي ارتفعت بنسبة تزيد على 236%، لتصـل إلى 26.146 مليار درهم أو ما يعادل 7.11 مليار دولار، مقارنة بالفترة نفسـها من عام 2020.

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وقالت الشركة إنها تمكنت من تحقيق هذه النتائج بفضـل أعمال تطوير المشـاريع في الإمارات بالإضافة إلى عملياتها الدولية، ما يؤكد ثقة المستثمرين المستمرة في علامة إعمار التجارية ونموها المتسارع .

وسـجلت إعمار العقارية إيرادات بقيمة 19.332 مليار درهم بما يعادل 5.263 مليار دولار خلال الأشـهر التسـعة الأولى من عام 2021، بزيادة قدرها 57%، عن الإيرادات البالغة 12.351 مليار درهم أو 3.363 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2020.

وبلغ صافي الأرباح للأشهر التسعة الأولى من عام 2021 ما قيمته 2.587 مليار درهم، تعادل 702 مليون دولار، بزيادة قدرها 25% عن صـافي الأرباح البالغ 2.057 مليار درهم إماراتي تعادل 560 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وسجلت إعمار أرباح فصلية في الربع الثالث من 2021، بلغت قيمتها 1.018 مليار درهم، بنمو 184%، عن صافي الأرباح البالغ 359 مليون درهم أو 98 مليون دولار، خلال الربع الثالث من عام 2020.

وتمتلك شـركة إعمار نسـبة عالية من المبيعات العقارية المتراكمة من المشـاريع قيد الإنجاز والتي تبلغ 46.927 مليار درهم أو 12.776 مليار دولار، سيتم احتساب إيراداتها في السنوات الثلاث إلى الأربع القادمة، ما يعكس قوة المركز المالي للشركة وقدرتها على الحفاظ على الإيرادات العالية والربحية وعوائد المساهمين في المستقبل المنظور .

وبلغت إيرادات الربع الثالث من عام 2021 ما قيمته 6.832 مليار درهم أو 1.860 مليار دولار ، بزيادة قدرها 65 %، عن إيرادات الربع الثالث من عام 2020، البالغة 4,131 مليار درهم إماراتي.