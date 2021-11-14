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انخفاض خسائر داماك العقارية 65% في الربع الثالث لـ190 مليون درهم

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سوق دبي

انخفاض خسائر داماك العقارية 65% في الربع الثالث لـ190 مليون درهم

بسبب تضاعف المصاريف وتسجيل خسائر في المخصصات بـ250 مليون درهم

دبي - العربية.نت

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قلصت شركة داماك العقارية خسائرها في الربع الثالث من عام 2021 بنسبة 65%، لتصل إلى 190 مليون درهم، مقابل 544.6 مليون درهم في الربع المماثل من 2020.

وقالت داماك في بيان اليوم الأحد، إن سبب استمرار الخسائر يرجع إلى تضاعف المصاريف العمومية ومصاريف البيع، بالإضافة إلى تسجيل خسائر في المخصصات بـ250 مليون درهم.

وعلى صعيد نتائج التسعة أشهر الأولى من العام 2021، انخفضت خسائر الشركة بنسبة 48% إلى 480.5 مليون درهم، قياسا على 931.3 مليون درهم بالفترة المقابلة من العام السابق.

ومطلع الشهر الحالي، كشف رجل الأعمال، حسين سجواني، مؤسس "داماك العقارية"، إن الشركة ستنتهي من عملية إلغاء إدراجها في "سوق دبي المالي" خلال الأشهر الثلاثة أو الأربعة المقبلة.

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