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انخفاض الخسائر المتراكمة لـ"مجموعة الحكير" 34.5% في الربع الثالث

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مجموعة الحكير
مجموعة الحكير للسياحة
سوق السعودية

انخفاض الخسائر المتراكمة لـ"مجموعة الحكير" 34.5% في الربع الثالث

224.59 مليون ريال خسائر الشركة المتراكمة

دبي - العربية.نت

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أعلنت مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية، عن انخفاض خسائرها المتراكمة إلى 34.55% من رأس المال في الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2021.

وذكرت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، أن الخسائر المتراكمة انخفضت إلى 224.59 مليون ريال، لتهبط عن مستوى 50% من رأس المال البالغ 650 مليون ريال.

وقالت الشركة إن أسباب انخفاض الخسائر المتراكمة يعود إلى زيادة رأس مال الشركة بقيمة 307 ملايين ريال عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية بناء على موافقة الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 8 يوليو 2021.

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وأكدت الشركة بأنها ستستمر في تطبيق الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في تداول، والتي بلغت خسائرها المتراكمة 20% فأكثر من رأس مالها.

تحولت مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية للربحية في الربع الثالث من 2021، بنحو 6.18 مليون ريال، مقابل خسائر 109 ملايين ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي، ومقابل خسائر 69.9 مليون ريال في الربع السابق.

وقالت المجموعة إنها حققت أرباحا تشغيلية في الربع الثالث من 2021، بلغت 38.4 مليون ريال، مقابل 41.5 مليون ريال خسائر في الربع الثالث من 2020.

وخفضت المجموعة خسائرها في التسعة أشهر الأولى من 2021، إلى 123.8 مليون ريال، مقابل 105 ملايين ريال، في الفترة المقابلة من 2020، بانخفاض في قيمة الخسائر 17.8%.

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