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طيران أديل يوقع اتفاقية مع جنرال إلكتريك لصيانة المحركات

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طيران أديل
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طيران أديل يوقع اتفاقية مع جنرال إلكتريك لصيانة المحركات

توقيع الاتفاقية جاء خلال المشاركة في فعاليات معرض دبي للطيران 2021

دبي - العربية.نت

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وقع طيران أديل اليوم اتفاقية مع شركة جنرال إلكتريك للطيران لصيانة المحركات التي تُشغل أسطول "أديل" الذي يضم 11 طائرة من طراز إيرباص A320-200، إلى جانب عقود إيجاره.

وتم توقيع الاتفاقية خلال مشاركة مجموعة الخطوط السعودية في فعاليات معرض دبي للطيران 2021، حيث ستوفر الاتفاقية الوقت والمواد المطلوبين لصيانة محركات CFM56-5B ضمن أسطول طيران أديل.

وأوضح مدير العمليات بطيران أديل مايك هويت أن الاتفاقية تؤكد قيادة الابتكار والتحول من خلال التعاون الوثيق مع الشركاء الرئيسيين لتلبية الاحتياجات التشغيلية المحددة لشركة طيران أديل، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية.

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