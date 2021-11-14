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غدا.. بدء اكتتاب وفترة تداول حقوق أولوية "ميدغلف"

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ميدغلف للتأمين
ميدغلف للتأمين
سوق السعودية

غدا.. بدء اكتتاب وفترة تداول حقوق أولوية "ميدغلف"

مرحلة الاكتتاب ستستمر حتى يوم الخميس 25 نوفمبر

دبي - العربية.نت

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قالت "تداول" السعودية، إن تاريخ بدء مرحلة الاكتتاب وفترة تداول حقوق الأولوية لشركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني "ميدغلف" سيبدأ غدا الاثنين على أن تنتهي فترة التداول في يوم 22 نوفمبر 2021.

وذكرت "تداول" في بيان اليوم الأحد، أن مرحلة الاكتتاب ستستمر حتى يوم الخميس الموافق 25 نوفمبر 2021، بغرض زيادة رأس المال من 700 مليون إلى 1.050 مليار ريال.

وكانت هيئة السوق المالية في السعودية، أصدرت قرارها المتضمن الموافقة على طلب شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف)، زيادة رأسمالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة (420,000,000) ريال.

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وتكون الأحقية للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع، في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.

وتحولت "ميدغلف للتأمين" لخسائر بنحو 5 ملايين ريال في التسعة أشهر الأولى من 2021، مقابل أرباح قبل الزكاة بلغت 42.88 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2020.

وسجلت الشركة إجمالي خسائر متراكمة بنحو 11.32 مليون ريال بنهاية التسعة أشهر الأولى من 2021، ما يعادل 1.62% من رأس المال البالغ 700 مليون ريال.

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