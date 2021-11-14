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"العربية للأنابيب" تفوز بعقد من أرامكو بقيمة 66 مليون ريال

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الشركة العربية للأنابيب مناسبة
الشركة العربية للأنابيب
سوق السعودية

"العربية للأنابيب" تفوز بعقد من أرامكو بقيمة 66 مليون ريال

مدة العقد 14 شهراً

دبي - العربية.نت

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أعلنت الشركة العربية للأنابيب "أنابيب" عن فوزها بعقد توريد أنابيب لشركة أرامكو السعودية بقيمة تقدر بنحو 66 مليون ريال.

وقالت "أنابيب" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن مدة العقد 14 شهراً، ويظهر أثره المالي والفترة التي سينعكس عليها من الربع الثالث لعام 2022، وحتى الربع الرابع لعام 2023.

كانت الشركة العربية للأنابيب "أنابيب"، قد أعلنت في 10 نوفمبر الجاري، عن فوزها بعقود توريد أنابيب لشركة أرامكو السعودية بقيمة تقدر بنحو 305 ملايين ريال.

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وتبلغ مدة العقد 12 شهراً، وسينعكس أثره المالي على قوائمها المالية من الربع الثاني لعام 2022 وحتى الربع الثاني من 2023.

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