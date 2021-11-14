"الإمارات الإسلامي" يصدر صكوكاً بقيمة 500 مليون دولار

استكمل بنك الإمارات الإِسلامي صفقة إصدار للصكوك بقيمة 500 مليون دولار لمدة خمس سنوات ضمن برنامجه لإصدار شهاداتٍ للصكوك بقيمة 2.5 مليار دولار.

وذكر البنك في بيان له، اليوم الأحد، أن هذا الإصدار حصل على تصنيف (A+) من وكالة "فيتش" الدولية للتصنيف الائتماني.

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وسيتم إدراج الإصدار في بورصة ناسداك دبي وبورصة يورونكست دبلن.

وأضاف البنك، أن الإقبال القوي من قاعدة المستثمرين العالميين ساهمت في رفع قيمة طلبات الحجوزات إلى 1.2 مليار دولار، بما يعادل 2.4 ضعف حجم الإصدار الفعلي، مما ساعد "الإمارات الإسلامي" على تقليص الفارق بين سعر العرض والطلب على الصكوك بواقع 25 نقطة أساس مقارنة بالسعر الأولي، وبالتالي تحقيق معدل ربح قدره 2.082% سنوياً.

ويعكس هذا التسعير أقل فارق على الإطلاق يدفعه مصرف إماراتي منذ عام 2008 في إصدار للديون العامة المقوّمة بالدولار الأميركي، مما يعكس الجاذبية الكبيرة للمصرف بين المستثمرين.

وساهم نجاح الإصدار في تمهيد الطريق لعودة الزخم إلى أسواق رأس مال الدين بالنسبة لجهات الإصدار الإقليمية، عقب الفترة الماضية التي حفلت بالتقلبات.

وتولت شركة "الإمارات دبي الوطني كابيتال" وبنك "ستاندرد تشارترد" دور المنسّقين الدوليين للصفقة؛ بينما تولى "مصرف أبوظبي الإسلامي"؛ و"المؤسسة العربية المصرفية"؛ و"بنك دبي الإسلامي"؛ وبنك "إتش إس بي سي"؛ و"المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص"؛ و"شركة بيتك كابيتال للاستثمار"، مهام مديري الاكتتاب ومديري الطرح المشتركين للصفقة؛ في حين اضطلع "بنك الكويت الدولي" بدور المدير المشارك للصفقة.