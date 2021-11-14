"التطويرية الغذائية": فشل إتمام صفقة الاستحواذ على "مطاعم بحرية" 

أعلنت شركة الأعمال التطويرية الغذائية، انتهاء مذكرة التفاهم المبرمة مع شركة مطاعم بحرية للاستحواذ على نسبة 100% من أسهم الشركة، وذلك لعدم وصول لاتفاق بين الطرفين.

وقالت الشركة في بيان لها على سوق "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إنها كانت تستهدف الاستحواذ على "مطاعم بحرية" مقابل إصدار أسهم في شركة الأعمال التطويرية.

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وذكرت الشركة أنه لا يوجد أي أثر مالي على قوائم الشركة ولا توجد تكاليف مرتبطة بالحدث.

وكانت شركة الأعمال التطويرية الغذائية، وقعت مذكرة تفاهم للاستحواذ على 100% من أسهم شركة مطاعم بحرية في مايو 2021. فيما كانت مدة مذكرة التفاهم تصل لنحو 6 أشهر ولا يوجد أطراف ذات علاقة.

وقالت "التطويرية الغذائية"، حينها إنها ستقوم بأعمال الفحص النافي للجهالة للأوضاع المالية والقانونية والإدارية والتشغيلية لشركة مطاعم بحرية وتعيين مستشار مالي للقيام بأعمال التقييم.

وشركة مطاعم بحرية شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة لديها عدد 17 فرعا في المملكة وتختص بتقديم المأكولات البحرية الطازجة.