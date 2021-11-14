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"جبل عمر" تعلن تمديد عرضها لتسوية أصول صندوق الإنماء مكة العقاري

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شركة جبل عمر للتطوير
مشروع تابع لشركة جبل عمر للتطوير
سوق السعودية

"جبل عمر" تعلن تمديد عرضها لتسوية أصول صندوق الإنماء مكة العقاري

إلى نهاية العام الميلادي الجاري

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة جبل عمر للتطوير، عن تمديد مهلة عرضها غير الملزم لمدير صندوق الإنماء مكة العقاري بشأن تسوية شاملة فيما يتصل بأصول الصندوق والحقوق والالتزامات المرتبطة بها، لدراسة العرض وإبرام الاتفاقية الملزمة بشأن الصفقة إلى نهاية العام الميلادي الجاري.

وذكرت "جبل عمر" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إنها قدمت عرض غير ملزم لمدير صندوق الإنماء مكة العقاري نيابة عن الصندوق بشأن تسوية شاملة فيما يتصل بأصول الصندوق والحقوق والالتزامات المرتبطة به مقابل إصدار أسهم جديدة لمالكي وحدات الصندوق في الشركة.

وتضمنت أحكام العرض فترة محددة لدراسته من قبل مدير الصندوق وإبرام الاتفاقية الملزمة بين الشركة ومدير الصندوق والتي تم تحديدها بـ60 يوم تقويمي من تاريخ تقديم العرض ما لم يتم تمديد هذه المدة من قبل الشركة.

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وأوضحت الشركة أن تمديد العرض نتيجة أن المناقشات لا تزال جارية بين الشركة ومدير الصندوق ومستشاريهم للتوصل إلى اتفاق بشأن الصفقة.

وأشارت شركة جبل عمر، إلى أنها ستعلن عن أي تطورات جوهرية بخصوص الصفقة المحتملة في حينه، وفقاً للأنظمة واللوائح ذات الصلة.

ويتضمن العرض إصدار 193.07 مليون سهم جديد في شركة جبل عمر للتطوير لصالح مالكي وحدات الصندوق.

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