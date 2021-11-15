الخليج العربي للاستثمار الإماراتية تستحوذ على حصص في 3 شركات مصرية 

أعلنت شركة الخليج العربي للاستثمار ومقرها أبوظبي، الاستحواذ على حصص في ثلاث شركات استراتيجية بمصر.

واستحوذت شركة الخليج العربي للاستثمار على حصص في كل من الشركة المصرية للأنظمة المدمجة والصناعة، و هي عبارة عن مصانع للمستلزمات الطبية الاستراتيجية و يأتي علي رأسها إنتاج الحقن ذاتية التدمير لأول مرة في مصر وإفريقيا ويأتي حجم الطلب في مصر فقط من الحقن ذاتية التدمير إلى 2 مليار حقنة سنوياً .

مادة اعلانية

وتم الاستحواذ على حصة في شركة إيزي كاش للدفع الإلكتروني، وتعد أول شركة متخصصة في مجال المحافظ الإلكترونية وحاصلة على رخصة من البنك المركزي المصري وذلك من خلال محفظة إيزي كاش التي تقدم خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول عن طريق تقنية رمز الاستجابة السريعة QR payments كوسيلة بديلة للمعاملات النقدية، كما أن شركة إيزي كاش لديها خطة تم إعدادها للتوسع في السوق المصري ودول مجلس التعاون الخليجي وشمال أفريقيا.

كما تم الاستحواذ على حصة في شركة هيلث تكنولوجي للتكنولوجيا المتقدمة والصحة العامة و هي شركة تمتلك مصنع ذات علامة تجارية عالمية في عالم صناعة المستلزمات الطبية تحديداً في مجال الكواشف الطبية التشخيصية ولها تعاقدات في مصر ودول مجلس التعاون الخليجي وبعض الدول الأفريقية.

وجرى الإعلان عن صفقة الاستحواذ بحضور خليفة سيف المحيربي رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للاستثمار والمهندس عابدين إبراهيم عريضة رئيس مجلس إدارة ايزي كاش للدفع الإلكتروني و رئيس مجلس إدارة شركة هيلثي تكنولوجي للتكنولوجيا المتقدمة والصحة العامة ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأنظمة المدمجة والصناعة.

وقال خليفة سيف المحيربي رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للاستثمار "تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الشركة في التوسع الاستثماري بالسوق المصري في ظل مناخ الاستثمار المشجع الذي توفره جمهورية مصر العربية، حيث تولي اهتماما كبيرا بالصناعة والتحول الرقمي، ونأمل أن نواصل في الفترة المقبلة تعزيز تواجدنا في عدد من القطاعات الاستثمارية الهام، كما ستقوم شركة الخليج العربي للاستثمار بدراسة عدة فرص استثمارية في مصر في القطاعات العقارية والخدمية واللوجستية والتجارية والتي سوف يعلن عنها قبل نهاية العام، وفي الربع الأول من العام القادم، وتأتي هذه التوسعات في الاستثمار ضمن سلسلة خطوات في التوسع في الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأضاف المحيربي: "لقد قمنا منذ سنوات بافتتاح مكتب إقليمي لنا في العاصمة المصرية القاهرة لاستطلاع الفرص الاستثمارية في مصر ومنطقة شمال إفريقيا، و نحن سعداء بالتعاون مع شركائنا الجدد، والسعي لتوسعة حجم أعمال هذه الشركات، و رفع أدائها بما يتناسب مع تطلعاتنا وطموحنا".