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إيرباص تتلقى أكبر طلبية شراء منذ الجائحة.. 255 طائرة في صفقة واحدة

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إيرباص
إيرباص
طيران

إيرباص تتلقى أكبر طلبية شراء منذ الجائحة.. 255 طائرة في صفقة واحدة

إشارة إيجابية إلى عودة إيرباص للصدارة

دبي - العربية.نت

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تلقت شركة إيرباص طلباً لشراء 255 طائرة جديدة من شركة الأسهم الخاصة الأميركية إنديغو بارتنرز، في أكبر صفقة للشركة منذ تفشي فيروس كورونا.

وتمتلك شركة إنديغو، التي أسسها ويديرها المستثمر بيل فرانك، حصصاً في شركات طيران من بينها شركة فرونتير في الولايات المتحدة، وويز إير في المجر، وفولاريس المكسيكية، وغيتسمارت في الصين والأرجنتين.

قال الرئيس التنفيذي لشركة إيرباص، غيلوم فوري، إن الصفقة تعطي إشارة إيجابية إلى عودة إيرباص للصدارة، في ما يتعلق بطائرات البدن الضيق، حيث تركز الصفقة المتوقعة على طائرة A321.

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وفيما لم يتم الكشف عن قيمة صفقة طائرات الركاب ذات الممر الواحد، يُعتقد أنها ستبلغ عدة مليارات من الدولارات.

ويأتي معرض دبي للطيران، بعد أن تعرض القطاع لانهيار في الطلب بسبب إغلاقات كورونا، ولكن من المتوقع أن يؤدي تعافي السفر الجوي إلى زيادة الطلب في المستقبل القريب.

على الجانب الآخر، قال فوري إن شركة إيرباص تريد "قيادة عملية إزالة الكربون عن قطاع الطيران".

وأوضح أن الشركة تؤمن بشدة بالهيدروجين، إلا أنه يتطلب الكثير من الهندسة والعمل، وهو ما يجري الآن.

وأصدرت شركة إيرباص تفاصيل عن ثلاث طائرات تصورية تعمل بوقود الهيدروجين، وتأمل في أن تدخل الخدمة بحلول عام 2035.

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