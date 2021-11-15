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بدء اكتتاب وفترة تداول حقوق أولوية "ميدغلف"

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ميدغلف للتأمين
ميدغلف للتأمين
سوق السعودية

بدء اكتتاب وفترة تداول حقوق أولوية "ميدغلف"

مرحلة الاكتتاب ستستمر حتى يوم الخميس 25 نوفمبر

دبي - العربية.نت

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تبدأ اليوم الاثنين، مرحلة الاكتتاب وفترة تداول حقوق الأولوية لشركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني "ميدغلف"، على أن تنتهي فترة التداول في يوم 22 نوفمبر 2021.

وتستمر مرحلة الاكتتاب في أسهم زيادة رأسمال "ميدغلف" حتى يوم الخميس 25 نوفمبر 2021، بغرض زيادة رأس المال من 700 مليون إلى 1.050 مليار ريال.

وكانت هيئة السوق المالية في السعودية، أصدرت قرارها المتضمن الموافقة على طلب شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف)، زيادة رأسمالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 420 مليون ريال.

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وتكون الأحقية للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع، في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.

وتحولت "ميدغلف للتأمين" لخسائر بنحو 5 ملايين ريال في التسعة أشهر الأولى من 2021، مقابل أرباح قبل الزكاة بلغت 42.88 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2020.

وسجلت الشركة إجمالي خسائر متراكمة بنحو 11.32 مليون ريال بنهاية التسعة أشهر الأولى من 2021، ما يعادل 1.62% من رأس المال البالغ 700 مليون ريال.

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