تراجع أرباح "سوديك" 36% لـ 347 مليون جنيه خلال 9 أشهر

سجلت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار- سوديك نموًا في إجمالي المبيعات المتعاقد عليها بنسبة 32% خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2021، لتصل إلى 5.4 مليار جنيه، مقابل 4.1 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة، وقامت الشركة ببيع 817 وحدة بمشروعاتها خلال الفترة.

أظهرت القوائم المالية المجمعة للشركة تراجع أرباحها بنسبة 36% خلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2021، لتصل إلى 346.9 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 549.4 مليون جنيه خلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2020.

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سجلت إيرادات الشركة تراجعًا بنسبة 8% لتصل إلى 3.3 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضي، مقابل 3.5 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.

أوضحت الشركة أن تراجع الإيرادات جاء نتيجة تراجع عمليات التسليم، مشيرة إلى أن مواعيد تسليم غالبية الوحدات تقع خلال الربع الأخير من العام الجاري.

حققت مشروعات سوديك في غرب القاهرة 51% من إجمالي المبيعات المتعاقد عليها خلال الفترة بدعم من الأداء القوي والمتواصل لمشروع “The Estates” والذي ساهم بنسبة 23% من إجمالي المبيعات التعاقدية، وساهمت مشروعات شرق القاهرةبنسبة 49% بدعم الزيادة الكبيرة في مبيعات “سوديك ايست” والذي ساهم وحده بنسبة 25%.

أضافت الشركة أن إلغاءات المبيعات وصلت إلى 869 مليون جنيه خلال التسعة أشهر، بنسبة 16% من إجمالي المبيعات التعاقدية، مقارنة بإلغاءات مبيعات بنسبة 20% في الفترة القادمة.

بلغ صافي المتحصلات النقدية خلال التسعة أشهر 3.6 مليار جنيه، بنسبة تعثر في السداد بلغت 9%، مقابل متحصلات نقدية بلغت 3.1 مليار جنيه ونسبة تعثر 9% تم تسجيلها خلال نفس الفترة من عام 2020.

قامت الشركة بتسليم 570 وحدة منها 225 وحدة في مشروعات سوديك بغرب القاهرة، وتسليم 328 و17 وحدة بمشروعات شرق الشركة والساحل الشمالي، مقابل 786 وحدة تم تسليمها خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.

أوضحت الشركة أنه على الرغم من تراجع عدد الوحدات التي تم تسليمها خلال عام 2021 بصورة طفيفة، مقارنة بعدد الوحدات التي تم تسليمها في عام 2020، إلا أن متوسط القيمة للوحدات التي تم تسليمها العام الجاري تزيد بنسبة 31% لتصل إلى 5 ملايين جنيه.